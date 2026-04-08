كواليس "الهدنة": دور حاسم لخامنئي و قاليباف يترأس وفد إيران التفاوضي في باكستان

أفادت وسائل إعلام دولية، يوم الأربعاء، بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أدى دوراً محورياً في المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة التي أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رئيس البرلمان الإيراني سيتوجه إلى باكستان لقيادة وفد بلاده التفاوضي.

وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصدر مطلع، أن "التوصل إلى الاتفاق لم يكن ليحدث لولا موافقة (خامنئي)".

وأضاف أن إيران لم تقاطع المفاوضات رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن "القضاء على حضارة بأكملها".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على اتصال مستمر طوال اليوم مع ترامب وفريقه، في ظل ضغوط مارسها إلى جانب السعودية والإمارات وحلفاء جمهوريين لثني واشنطن عن المضي في التسوية".

وبحسب المصدر، فإن قرار ترمب التوجه نحو اتفاق مع إيران جاء خلافاً لتلك الضغوط، وبدفع من داخل دائرته المقربة، لا سيما من نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف.

وفي السياق ذاته ، أفادت وكالة "إيسنا" بأن "رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سيترأس وفد بلاده المفاوض في باكستان يوم الجمعة المقبل".

جاء ذلك، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ومن المتوقع أن يتفاوض الطرفان خلال هذه الفترة على اتفاق سلام كامل.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت لاحق قبول طهران بقرار الهدنة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت: "هناك مناقشات حول إجراء محادثات مباشرة، لكن لا شيء نهائي حتى يعلنه الرئيس أو البيت الأبيض".