كهرباء إيران تحت القصف.. انقطاع بمناطق واستعادة في أخرى

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة البرز الإيرانية، يوم الاثنين، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة كرج بسبب القصف الإسرائيلي على بعض المناطق في المدينة.

وأوضح مدير الشركة في تصريح لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أن الانقطاع شمل فقط المناطق المتضررة من الهجوم، بينما يستمر التيار الكهربائي بشكل طبيعي في باقي أنحاء كرج وفي مختلف مدن المحافظة.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والتشغيل التابعة لشركة الكهرباء في البرز في حالة تأهب كامل وتعمل حالياً على إصلاح الأعطال وإعادة التيار إلى المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، تمت معالجة الانقطاع المؤقت للكهرباء في شمال العاصمة طهران والذي نتج عن الانفجار الذي وقع ظهر اليوم الاثنين في منطقة إيفين، ما أدى إلى تعطّل خطوط نقل الكهرباء وتوقف الخدمة مؤقتاً عن عدد من المشتركين في شمال المدينة.

وأكدت العلاقات العامة لشركة الكهرباء الإقليمية في طهران، في بيان لها، أنه تمت استعادة التيار بالكامل خلال أقل من ساعة من وقوع الحادث، وذلك من خلال إجراء مناورات فنية عاجلة وترميم الخطوط المتضررة.

وأضاف البيان أن جميع المشتركين في مدينة طهران يتمتعون حالياً بخدمة كهرباء مستقرة ومنتظمة.

وكانت وكالة "رويترز"، قد ذكرت، الاثنين، أن "موجة القصف الإسرائيلي التي استهدفت العاصمة طهران قبل لحظات، تسببت بانقطاع الكهرباء عن مناطقها الشمالية".

كما أكدت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، "تعرض أحد خطوط التغذية الكهربائية في إيفين شمالي طهران، لأضرار بسبب الهجوم الصهيوني"، لافتة إلى أن لا انقطاع واسعاً للتيار.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران/ يونيو 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة، خصوصاً بعد أن اقدمت الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسب قولها.