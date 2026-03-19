كهرباء لبنان تعلن خروج محطة عن الخدمة بسبب ضربة إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

أفادت وزارة الكهرباء اللبنانية، مساء اليوم الخميس، بخروج محطة تحويل الطاقة في منطقة بنت جبيل عن الخدمة.

وقالت الوزارة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إن "محطة التحويل في منطقة بنت جبيل، خرجت عن الخدمة كليا بسبب الاعتداء الإسرائيلي".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن 3 دفعات صاروخية من إيران استهدفت حيفا وشمال إسرائيل وتل أبيب.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، انقطاع التيار الكهربائي في مناطق بحيفا إثر هجوم صاروخي من إيران".

في حين لفت موقع واللا الإسرائيلي، إلى أن "الملايين من المواطنين الإسرائيليين في الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل".

يشار كذلك إلى أن إسرائيل استهدفت منشآت في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية الإيرانية، ما تسبب بتوقف تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بعد تحويل طهران جزءاً من إنتاجها لتلبية احتياجاتها الداخلية.

ويأتي هذا التطور على وقع حرب إقليمية متصاعدة اندلعت في 28 شباط/فبراير بعد إعلان إسرائيل وأميركا شن هجوم استباقي على إيران، ومنذ ذلك الحين، اتسعت رقعة المواجهة لتشمل ضربات متبادلة على أهداف عسكرية وبنى تحتية للطاقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة وإمدادات النفط والغاز في الخليج.