كندا تدعو إلى تهدئة الصراع مع إيران وتشدد على الحل السياسي الدولي

شفق نيوز- أوتاوا

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، إلى تهدئة الصراع مع إيران وإنهاء الأزمة بالتزام دولي يتعهد بحل سياسي شامل، فيما اعتبر الهجمات الأميركية الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي.

وقال كارني، خلال مؤتمر صحفي: "إننا ندين الضربات الإيرانية التي استهدفت مدنيين وبنى تحتية في عدد من دول الشرق الأوسط"، معتبراً أن "التصعيد المتواصل يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "الصراع الحالي مع إيران يعد مثالاً جديداً على فشل النظام الدولي في احتواء الأزمات ومنع انزلاقها نحو المواجهة المفتوحة".

وأشار إلى أن بلاده "سترحب بأي تغيير في النظام الإيراني"، مؤكدا أن "الضربات الأميركية - الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي".

ولفت رئيس الوزراء الكندي، إلى أن "إنهاء الأزمة يتطلب التزاماً بحل سياسي أوسع"، مشدداً على أن "الانخراط الدبلوماسي يظل ضرورياً لتجنب صراع أعمق في المنطقة".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ صباح يوم السبت الماضي، 28 شباط/ فبراير الماضي ضربات عسكرية واسعة على إيران، استهدفت قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية.