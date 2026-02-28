كندا تحظر السفر إلى إيران وتخلي دبلوماسيين من تل أبيب

شفق نيوز- أوتاوا

حذرت الحكومة الكندية، يوم السبت، مواطنيها من السفر إلى إيران "تماماً" نظراً لمخاطر الاضطرابات والتوترات في المنطقة.

كما نصحت الحكومة، في بيان، المواطنين الكنديين الموجودين حالياً في إيران بمغادرتها "الآن إن أمكن".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "أ. ف. ب" نقلاً عن بيان للحكومة الكندية، بصدور قرار يقضي بنقل الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين وعائلاتهم مؤقتاً من تل أبيب.

هذا وشهدت عدة عواصم غربية تحركات احترازية على خلفية التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، إذ دعت إيطاليا رعاياها إلى مغادرة إيران، ونصحت بعدم السفر إلى العراق وتأجيل السفر إلى لبنان، مع التحذير من توخي الحذر في إسرائيل.

كما غادرت دفعات من الدبلوماسيين الأميركيين بيروت، وأذنت واشنطن بمغادرة بعض موظفي سفارتها في إسرائيل وعائلاتهم، مع فرض قيود على تنقلهم داخل بعض المناطق.

في السياق ذاته، دعت فرنسا وبولندا وكازاخستان رعاياها إلى تجنب السفر أو مغادرة إيران وإسرائيل ولبنان فوراً، محذرة من احتمال إغلاق المجال الجوي.

كما سحبت بريطانيا موظفين من إيران ونقلت جزءاً من طاقمها في تل أبيب إلى موقع آخر داخل إسرائيل احترازياً، فيما دعت الصين مواطنيها في إسرائيل إلى تعزيز إجراءات السلامة والاستعداد للطوارئ.