"كنا على وشك الاتفاق".. عراقجي يقول إن واشنطن بددت فرصة تفاهم في إسلام آباد

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن بلاده خاضت مع الولايات المتحدة "محادثات مكثفة على أعلى مستوى منذ 47 عاماً" بنية إنهاء الحرب، لكنها اصطدمت، على حد تعبيره، بـ"التشدد وتبدل الشروط والحصار" بينما كان الطرفان على بعد خطوات من تفاهم في إسلام آباد.

In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war.But when just inches away from "Islamabad MoU", we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade. Zero lessons earnedGood will begets good will. Enmity begets enmity. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 12, 2026

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس" وهو أحد أعضاء الوفد الإيراني المفاوض، أن بلاده دخلت المفاوضات "بحسن نية"، إلا أنها واجهت في اللحظات الأخيرة ما وصفه بـ"الحد الأقصى من المطالب" و"تغيير قواعد اللعبة"، مضيفاً أن "حسن النية يجلب حسن النية، والعداء يجلب العداء".

ويأتي موقف عراقجي بعد تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي وُصفت بأنها أعلى اتصال مباشر بهذا المستوى بين الجانبين منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، في محاولة للتوصل إلى تفاهم يكرس هدنة هشة أنهت أسابيع من الحرب.

وبعد فشل تلك الجولة، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته، معلناً عزمه تشديد الإجراءات البحرية ضد إيران، قبل أن تؤكد القيادة المركزية الأميركية أنها ستبدأ تنفيذ حظر على حركة الملاحة الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، مع استثناء السفن العابرة إلى موانئ غير إيرانية عبر مضيق هرمز.