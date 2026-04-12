"كنا على وشك الاتفاق".. عراقجي يقول إن واشنطن بددت فرصة تفاهم في إسلام آباد

"كنا على وشك الاتفاق".. عراقجي يقول إن واشنطن بددت فرصة تفاهم في إسلام آباد لحظة وصول الوفد الإيراني لإسلام آباد
2026-04-12T21:43:11+00:00

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن بلاده خاضت مع الولايات المتحدة "محادثات مكثفة على أعلى مستوى منذ 47 عاماً" بنية إنهاء الحرب، لكنها اصطدمت، على حد تعبيره، بـ"التشدد وتبدل الشروط والحصار" بينما كان الطرفان على بعد خطوات من تفاهم في إسلام آباد.

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس" وهو أحد أعضاء الوفد الإيراني المفاوض، أن بلاده دخلت المفاوضات "بحسن نية"، إلا أنها واجهت في اللحظات الأخيرة ما وصفه بـ"الحد الأقصى من المطالب" و"تغيير قواعد اللعبة"، مضيفاً أن "حسن النية يجلب حسن النية، والعداء يجلب العداء".

ويأتي موقف عراقجي بعد تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي وُصفت بأنها أعلى اتصال مباشر بهذا المستوى بين الجانبين منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، في محاولة للتوصل إلى تفاهم يكرس هدنة هشة أنهت أسابيع من الحرب.

وبعد فشل تلك الجولة، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته، معلناً عزمه تشديد الإجراءات البحرية ضد إيران، قبل أن تؤكد القيادة المركزية الأميركية أنها ستبدأ تنفيذ حظر على حركة الملاحة الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، مع استثناء السفن العابرة إلى موانئ غير إيرانية عبر مضيق هرمز. 

