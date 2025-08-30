كمين محكم في غزة يحصد قتلى وجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أفادت مصادر إسرائيلية، فجر اليوم السبت، بمقتل جندي من الجيش الإسرائيلي وإصابة آخرين في كمين محكم تعرضت له قواتهم بحي "الزيتون" في غزة.

وذكرت المصادر العبرية في نبأ أولي أن جندياً قُتل وأصيب تسعة آخرون بجروح وُصفت بين الحرجة والخطيرة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن "حصيلة قتلى أكبر".

وتزامن ذلك مع إعلان مصادر عبرية فقدان أثر أربعة جنود إسرائيليين خلال المعارك وسط عمليات بحث ومخاوف من تعرضهم للأسر.

وبحسب تقارير أولية، فإن قوات إسرائيلية تابعة للفرقة (162) واللواء (401) هي التي وقعت في الكمين بحي "الزيتون" الجديد الليلة الماضية، فيما أشارت منصة "حدشوت لو تسنزورا" العبرية إلى وقوع اشتباك مسلح خلال محاولة إنقاذ المصابين، مؤكدة إخلاء ما لا يقل عن تسعة جنود وضباط جرحى.

وفي سياق متصل، زعمت منصة "حدشوت لفني كولام" أن حركة حماس حاولت أسر جنود، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يحقق في نتائج الحادثة التي ما زالت مستمرة.

كما لفتت إلى هبوط مروحية عسكرية في مستشفى "إيخيلوف"، في إشارة إلى نقل مصابين.

وأكدت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي فعّل بروتوكول "هانيبال" لمنع أسر أي من جنوده على يد حماس أثناء الهجوم، فيما ذكرت منصة "حدشوت عخشاف" أن مسلحين من الحركة نصبوا كميناً للقوات في حي الزيتون، واصفة الحدث بأنه "صعب ولا يزال متواصلاً حتى الآن".