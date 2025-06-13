كشف مصير قاآني بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

شفق نيوز/ كشفت "القناة 14" العبرية، مساء الجمعة، عن مصير قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، بعد الهجوم الإسرائيلي المدمر على عدد من المدن الإيرانية.

وذكرت القناة العبرية أن القائد الكبير ما يزال على قيد الحياة على عكس القادة الآخرين، مثل قائد الحرس الثوري الذي تأكد مقتله.

وأفادت بأنه وخلافا للعديد من التقارير الإعلامية، فإن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري إسماعيل قاآني لم يتم القضاء عليه حتى الآن، على عكس قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوة الجوية والفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، اللذين تم تأكيد مقتلهما.