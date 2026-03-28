كشف طبيعة وأهداف القصف العنيف على إيران فجر اليوم

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، بوقوع غارات جوية عنيفة على مدينتي طهران وأصفهان، في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بالمنطقة، مع استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل منذ شهر.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، أن القصف استهدف جامعة إيران للعلوم والتقنية في طهران، ومجمعا صناعيا للحديد والصلب في أصفهان، كما سُمع دوي انفجارات في سعادت أباد شمال غرب طهران وكرج غرب العاصمة، بما في ذلك انفجارات ضخمة في هَشتغِرد بكرج.

وتعرضت منشآت الصناعات البحرية في باسداران شمال شرقي طهران لقصف مباشر، كما شملت الضربات ثكنة عسكرية في دربند شمال طهران، وموقعًا قرب مطار شيراز جنوب البلاد.

كما طال القصف مبنى مخابرات الحرس الثوري في غُلستان شمال شرقي إيران، ومواقع عسكرية للحرس الثوري والجيش في مناطق جنوب غربي البلاد.