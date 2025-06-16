كشف طبيعة أضرار القصف الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية

شفق نيوز/ أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الاثنين، عدم تسجل أي أضرار إضافية في موقع نطنز النووي الإيراني.

وقال غروسي، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "أربع منشآت في مدينة أصفهان تعرضت لأضرار، من بينها المختبر الكيميائي المركزي، ومنشأة لتحويل اليورانيوم، ومصنع لإنتاج الوقود المخصص لمفاعل طهران، بالإضافة إلى منشأة تعنى بتحويل مادة (UF4) إلى معدن اليورانيوم".

وأضاف أنه "لم يسجل أي ضرر في موقع فوردو لتخصيب الوقود، كما لم تلحق أي أضرار بمفاعل الماء الثقيل في خُنداب، الذي لا يزال قيد الإنشاء".

يذكر أن غروسي، أفاد في وقت سابق، بأن المرافق تحت الأرضية في نطنز لم تتعرض لأضرار إضافية بعد الهجوم، مؤكداً أن الضرر اقتصر على المباني السطحية، مثل محطة الطاقة والمبنى التابع لها.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت لـ 3 أيام متتالية، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.