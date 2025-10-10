كشف حقيقة اغتيال إسماعيل قاآني

شفق نيوز- طهران

فندت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، الأنباء المتداولة من قبل حسابات مرتبطة بإسرائيل، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الشائعات المنتشرة على بعض الحسابات الافتراضية التابعة لإسرائيل حول اغتيال قائد فيلق القدس "كاذبة".

وبحسب الوكالة الإيرانية، منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر 2023، أطلقت إسرائيل عشرات الشائعات حول اغتيال قاآني، وعادةً ما ينشر حساب تابع للموساد يُدعى "إنذار الإرهاب" مزيجًا من الأخبار الكاذبة والصحيحة على الإنترنت، والتي لا يقتصر هدفها على نشر الأخبار، بل عمليات نفسية لصالح مشاريع الموساد.