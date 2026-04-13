أكسيوس: الإيرانيون اقترحوا مراقبة تخصيب اليورانيوم بدلا من وقفه بالكامل (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع أكسيوس الأميركي، يوم الاثنين، عن تفاصيل المفاوضات في باكستان، حيث بين أن الوفد الإيراني المفاوض، اقترح مراقبة تخصيب اليورانيوم بدلا من وقفه بالكامل.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة اقترحت أن تقبل إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً خلال المفاوضات التي جرت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك وفقاً.

كما طلبت الولايات المتحدة من إيران إزالة جميع اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وبحسب المصدرين، قال الإيرانيون إنهم سيوافقون بدلاً من ذلك على "عملية مراقبة لخفض نسبة التخصيب".

وتقول المصادر إن الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني - وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت طهران ستوافق على عدم تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزونها الحالي - كانت نقطة الخلاف الرئيسية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق.

وبين أن الوسطاء الباكستانيين والمصريين والأتراك يحاولون الآن سد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 نيسان/أبريل.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق، اعتقد الإيرانيون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول صباح الأحد، وفوجئوا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده نائب الرئيس الأميركي فانس. لم يُبدِ نائب الرئيس أي إشارة إلى قرب التوصل إلى اتفاق، وألقى باللوم على الإيرانيين، وأعلن مغادرة الوفد الأمريكي لإسلام آباد.

وقال مصدر مطلع: "كان الإيرانيون غاضبين من ذلك المؤتمر الصحفي"، حيث قال محمود نبويان، عضو في البرلمان الإيراني، وكان جزءاً من فريق التفاوض الإيراني، يوم الاثنين إن "المطلبين الأميركيين بشأن القضية النووية كانا السبب في عدم التوصل إلى اتفاق".