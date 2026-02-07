ويتكوف من حاملة طائرات: تحركنا للدفاع عن مصالحنا

شفق نيوز- واشنطن

قال موقع أميركي، يوم السبت، إن واشنطن بعثت موفدين لها إلى حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بالتزامن مع المفاوضات مع إيران في رسالة مباشرة منها بإمكانية استخدام ورقة القوة.

وقال موقع أكسيوس في تقرير له تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المبعوثين الأميركيينجاريد كوشنر وستيف ويتكوف زارا حاملة الطائرات أبراهام لينكولن المتمركزة في بحر العرب، ممثلين عن الإدارة الأميركية".

وأضاف الموقع، أن "زيارة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، هي رسالة إلى الإيرانيين في ضوء المفاوضات الجارية بين البلدين".

ورجّح الموقع، أن تكون حاملة الطائرات أبراهام لينكولن "رأس الحربة في أي هجوم أميركي مستقبلي على إيران".

ونقل الموقع عن ستيف ويتكوف قوله من حاملة الطائرات لينكولن، إن "الغرض من الزيارة أن نظهر للعالم معنى الجاهزية والعزيمة وأن قواتنا في حالة تأهب دائم".

وأضاف أن "تحركنا للدفاع عن مصالحنا وردع خصومنا".

وجاريد كوشنر وستيف ويتكوف هما شخصيتان رئيسيتان في الدائرة المقربة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويشغلان حالياً أدواراً دبلوماسية رفيعة المستوى كمبعوثين خاصين للولايات المتحدة في ملفات دولية شائكة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت في وقت سابق يوم السبت، عن وجود بعض التقديرات تذهب نحو تفعيل خيارات "الردع البحري" في حال تصاعد التهديدات العسكرية.

وانتهت، أمس الجمعة، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت، في العاصمة العمانية مسقط.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من أمس الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".