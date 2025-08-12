"أكسيوس": واشنطن توسط بين سوريا وإسرائيل لفتح ممر إنساني إلى السويداء

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض يحاول التوسط بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق حول إنشاء ممر إنساني باتجاه محافظة السويداء.

ووفق الموقع، أبلغت الحكومة السورية واشنطن مخاوفها من إمكانية استخدام الممر لتهريب الأسلحة، في حين رفضت الأردن مرور أي مساعدات إسرائيلية إلى السويداء عبر أراضيها، ما دفع القوات الإسرائيلية لإسقاط المساعدات جواً.

وأضاف "أكسيوس" أن وزير الخارجية السوري قد يعقد اجتماعاً في باريس مع مسؤولين إسرائيليين، بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، لبحث آليات تنفيذ هذا المقترح.

ويشير مراقبون إلى أن أي اتفاق محتمل بشأن ممر إنساني قد يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انعدام الثقة بين الطرفين، وحساسية الموقف الإقليمي في ظل رفض بعض الدول المجاورة لعب دور مباشر في تمرير المساعدات.