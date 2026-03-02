أكسيوس: واشنطن تدرس العملية البرية في إيران وستكون على غرار فنزويلا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تدرس عملية برية في إيران، وقد تكون على غرار ما حدث في فنزويلا، بحسب ما نقله عن مسؤول إسرائيلي.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن "قوات برية في إيران (قيد الدراسة)"، فيما أكدت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي تعليقاً على حديث ترمب عن إرسال قوات برية إلى إيران بأن "الأمر قيد الدراسة".

وأشارت القناة العبرية نقلاً عن مسؤولين أمنيين إلى أن "جزءاً من منظومة الصواريخ الإيرانية مدفون تحت الأنقاض، ومن المتوقع أن تُكثّف واشنطن نشاطها لتدمير المنشآت النووية الإيرانية".

وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أن تستمر العمليات ضد إيران لأكثر من 5 أسابيع، مؤكداً أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.

وذكر ترمب: "توقعنا أن تستمر العمليات ضد إيران 4 إلى 5 أسابيع لكن يمكن أن يمتد لفترة أطول"، مبيناً أن "الأهداف واضحة بما في ذلك تدمير القدرة الصاروخية".

وأضاف أن "النظام الإيراني تهديد كبير للشرق الأوسط والولايات المتحدة، وهي أكبر راع للإرهاب في المنطقة ولن تحصل على السلاح النووي".

وأكد الرئيس الأميركي، أن "إيران رفضت التوقف عن مساعيها لامتلاك أسلحة نووية، فيما كان برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ينمو بسرعة كبيرة".

وكان ترمب أكد في وقت سابق من اليوم، أن الضربات الأميركية الكبرى على إيران "ستصلهم قريباً"، مشيراً إلى أن واشنطن لا تعرف من يقود إيران في الوقت الحالي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أول أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني، وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر والكويت والبحرين.