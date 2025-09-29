أكسيوس: إنهاء حرب غزة يلوح في الأفق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الاثنين، عن تقدم كبير في المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء حرب غزة.

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر قد عقدا اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث خطة الرئيس ترامب بشأن إنهاء حرب غزة.

ونقل أكسيوس، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، قوله إنه "عقب المحادثات بين ويتكوف وكوشنر ونتنياهو، اقترب الجانبان كثيرًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ترامب.

وأضاف المسؤول، في تصريحه الذي أورده المراسل، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن "موافقة حماس ضرورية أيضاً للتوصل إلى اتفاق وهو ما لم يتم رسمياً بعد".

تزامن ذلك مع تصريح الرئيس الأمريكي ترامب، في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية بأنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال ترامب خلال المقابلة: "يبدو أن هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونحن نسير على ما يرام".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر قولها إن نتنياهو ومستشاريه بحثوا، لعدة ساعات، مقترح ترامب لوقف إطلاق النار بغزة خلال اجتماع مع ويتكوف.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتضحت فيه تفاصيل الخطة، والتي تتضمن إمكانية إنهاء الحرب على الفور وإجراء تبادل للأسرى، وإنشاء سلطة فلسطينية مدعومة أمريكياً لحكم غزة مؤقتاً، وإمكانية إخراج قادة "حماس" من غزة وعرض العفو على آخرين، بحسب الشبكة.