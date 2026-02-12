أكسيوس: نتنياهو يضغط على ترمب ليفاوض إيران حول الباليستي والفصائل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، يوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس دونالد ترمب بضرورة أن يتضمن أي اتفاق محتمل مع إيران ملفات تتجاوز البرنامج النووي، لتشمل الصواريخ الباليستية ودعم طهران لوكلائها في المنطقة.

ونقل الموقع الأميركي، عن نتنياهو قوله، إن "الرئيس ترمب يعتقد أن الإيرانيين يدركون جيداً مع من يتعاملون"، في إشارة إلى نهج الإدارة الأميركية في التعامل مع طهران.

وأوضح نتنياهو، وفقاً للموقع الأميركي، أنه عبّر لترمب عن شكوكه إزاء جدوى أي اتفاق مع إيران، مشدداً على أن أي تفاهم لا ينبغي أن يقتصر على الملف النووي فقط، بل يجب أن يعالج ما وصفها بـ”القضايا المهمة لإسرائيل”، وفي مقدمتها برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني.

وأضاف أنه على الرغم من تحفظاته العامة بشأن جودة أي اتفاق محتمل، فإن الشروط التي يضعها ترمب قد تهيئ الظروف للتوصل إلى اتفاق وصفه بـ"الجيد"، إذا ما التزمت إيران به.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جدّد في وقت سابق يوم الخميس، اتهامه للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتحريض ضد النظام الإيراني خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مشيراً إلى أن من وصفهم بالأعداء أغلقوا جميع الطرق أمام بلاده للتسبّب بمشكلات داخلية.