أكسيوس: نتنياهو قلق من تصريحات ترمب بمنعه من قصف لبنان

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، يوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متفاجئ من تصريح الرئيس دونالد ترمب، بأنه منع إسرائيل من قصف لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم في واشنطن بين الجانبين.

ونقل أكسيوس، عن مسؤول أميركي، قوله إن "اتفاق وقف النار في لبنان يحفظ حق إسرائيل في الدفاع ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية".

وأضاف المسؤول أن "مساعدي نتنياهو بدأوا محاولة فهم ما إذا كانت واشنطن غيرت موقفها وطلبوا توضيحا من البيت الأبيض"، مبيناً أن "نتنياهو شعر بالذهول والقلق عند اطلاعه على منشور ترمب".

وبين المسؤول أن "نتنياهو ومستشاروه شعروا بصدمة من منشور ترمب لتعارضه مع نص اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحاً أن "إسرائيل طلبت من البيت الأبيض توضيحات بشأن منشور ترمب عن منع تنفيذ غارات في لبنان".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، مضيفاً بالقول "كفى إلى هذا الحد".

وقال ترمب إن "أميركا منعت إسرائيل من قصف لبنان.. كفى إلى هذا الحد"، منوهاً إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان على وضع حزب الله".

وأضاف أن "الصفقة مع إيران غير مرتبطة بلبنان، ولن يتم تبادل أي أموال مع إيران بأي شكل من الأشكال".

وأمس الخميس، أعلن ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.