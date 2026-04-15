"أكسيوس": مفاوضو واشنطن وطهران اقتربوا من اتفاق ينهي الحرب

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الأربعاء، بأن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين اقتربوا من التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب خلال الجولة الأولى من المحادثات، وسط محاولات من الطرفين لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق في الجولة الثانية قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 نيسان/ أبريل الجاري، وهي المهلة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقاً.

لكن في الوقت نفسه، حذر الموقع نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على الوساطة، من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضموناً، نظراً للاختلافات الجوهرية بين الجانبين، فيما يأتي ذلك تزامناً مع وصول وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش المشير عاصم منير إلى طهران، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن فريق التفاوض التابع للرئيس ترمب - نائب الرئيس فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر - واصلوا إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء - باكستانيين ومصريين وأتراك - أمس الثلاثاء، وهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق".

وأكد مسؤولون أميركيون ومصادر مطلعة على الوساطة، أنه من المرجح أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة وجهاً لوجه في الأيام المقبلة قبل انتهاء وقف إطلاق النار، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك، وفي حال التوصل إلى اتفاق إطاري، فسيتعين تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على تفاصيل اتفاق شامل.