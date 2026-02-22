"أكسيوس": مباحثات واشنطن وطهران ستعقد الخميس في جنيف

شفق نيوز- طهران

كشف مسؤول أميركي رفيع، الأحد، عن عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الخميس المقبل في جنيف، وفقاً لموقع "أكسيوس".

في المقابل، أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، أنه من المرجح أن يلتقي بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في جنيف يوم الخميس، مضيفاً أن الحل الدبلوماسي مع واشنطن ما يزال في المتناول.

وكان موقع "أكسيوس"، قد قال، في وقت سابق من اليوم، إن المفاوضين الأميركيين مستعدون لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف، شرط أن تتلقى واشنطن خلال الـ48 ساعة المقبلة مقترحاً إيرانياً مفصّلاً بشأن اتفاق نووي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير نصير زاده، خلال اجتماع حكومي جاهزية القوات المسلحة الإيرانية على مختلف المستويات العملياتية، مشيراً إلى أنها في حالة استعداد كامل لمواجهة أي تطورات محتملة.

ورفعت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، إلى أعلى مستوى منذ حرب العراق عام 2003، في خطوة تفسر على أنها أوسع عملية تعزيز دفاعي وجوي منذ ذلك الحين، وسط تصاعد التوتر مع إيران، بحسب ما كشفته بيانات استخبارات مفتوحة وتحليلات.