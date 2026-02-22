أكسيوس: أمام إيران فرصة أخيرة وترمب قد يغير رأيه ويأمر بتوجيه ضربة

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترمب منح فرصة أخيرة للدبلوماسية مع إيران، لكنه قد يغير مساره ويأمر بشن ضربة على طهران في أي وقت.

وذكر الموقع نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن "أعضاءً في فريق ترمب ينصحون حالياً بالصبر على إيران"، مبيناً أن الرئيس الأميركي "منح حالياً الفرصة الأخيرة للدبلوماسية مع إيران، لكنه قد يغير مساره ويأمر بشن ضربة عليها في أي وقت".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن "إدارة ترمب وإيران قد تناقشان إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت، والمفاوضات الأميركية الإيرانية قد تستأنف الجمعة إذا أرسلت طهران عرضاً نووياً مفصلاً خلال 48 ساعة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول إيراني كبير، بأن واشنطن وطهران ستعقدان جولة مفاوضات جديدة "غير مباشرة" أوائل شهر آذار القادم، مؤكداً وجود إمكانية للتوصل إلى "اتفاق مؤقت".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال، أمس الأول الجمعة إنه يتوقع إعداد مسودة مقترح مضاد خلال أيام بعد المحادثات النووية التي جرت مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه يدرس شن هجمات عسكرية محدودة على إيران.

وأمهل ترمب الخميس الماضي إيران 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.