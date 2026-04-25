أكسيوس: لا توجد بوادر لأي تقدم في مفاوضات طهران وواشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم السبت، بعدم وجود بوادر لأي تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر الموقع، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر إسلام آباد بعد لقاءات مع المسؤولين الباكستانيين.

وأضاف: "لم يكن من المفترض أن ينتظر عراقجي وصول الوفد الأميركي إلى باكستان".

وأشار موقع "أكسيوس"، إلى أن عراقجي ربما يعود إلى باكستان في بداية الأسبوع للقاء الأميركيين.

وأوضح أن "ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مايزالا في ميامي ولم يسافرا إلى باكستان".

وبحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد، تطورات الأوضاع الإقليمية وملف وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "عراقجي شرح خلال اللقاء موقف طهران بشأن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب"، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".

وأضافت أن "عراقجي أشاد باهتمام الحكومة الباكستانية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، مثمناً جهود إسلام آباد في "دعم مساعي إنهاء الحرب على إيران واستضافة المفاوضات ذات الصلة".