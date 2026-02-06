"أكسيوس": عراقجي التقى "مباشرة" بويتكوف وكوشنير خلال محادثات مسقط

وزير الخارجية العماني مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في مسقط

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس"، يوم الجمعة، بحصول "لقاء مباشر" بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال مفاوضات مسقط.

وذكر الموقع الأميركي، أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران استمرت لعدة ساعات، وأشار مسؤولون من كلا البلدين إلى أنهم يتوقعون عقد المزيد من الاجتماعات في الأيام المقبلة.

وبحسب "أكسيوس"، فإنه خلال المحادثات، التقى مستشارا ترمب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر "مباشرة" مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقاً لمصدرين مطلعين على الاجتماع.

ووفق الموقع الأميركي، فأهمية ذلك تكمن بأنها أولى المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ حرب حزيران/ يونيو الماضي.

وأشار إلى أن هذه المحادثات تأتي في ظل حشد عسكري أميركي ضخم في الخليج، ومع تحذير الرئيس ترمب من إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريعاً.