عبر مسقط.. لاريجاني يتسلم رسالة ترمب للإيرانيين

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم السبت، عن إرسال الولايات المتحدة عدة رسائل، عبر سلطنة عمان وسيط التفاوض بين الجانبين، إلى إيران بشأن المفاوضات النووية.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف تحدث، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع وزير الخارجية العماني، وأعطاه عدة رسائل بشأن المحادثات النووية ليُبلغها للإيرانيين".

وأشار المسؤول إلى أن وزير الخارجية العماني أعد وثيقة، بناءً على مكالمته مع ويتكوف، قدمها إلى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي زار مسقط، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد لاريجاني، في مقابلة على التلفزيون الإيراني الرسمي، استلامه الوثيقة التي تتضمن الرسائل الأميركية، بحسب ما أورده "أكسيوس".

وكانت الخارجية العمانية قد كشفت عن لقاء عقده وزير الخارجية بدر البوسعيدي مع علي لاريجاني أمين عام "مجلس الأمن القومي" الإيراني، تبادلا خلاله وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية الحوار والتعاون في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.