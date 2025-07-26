أكسيوس: إسرائيل وأميركا في "عزلة دبلوماسية" بسبب غزة

شفق نيوز- غزة

ذكر موقع "أكسيوس"، يوم السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدرس تغيير استراتيجيتها في التعاطي مع ملف غزة، مبينا ان إسرائيل والولايات المتحدة اصبحتا معا في عزلة دبلوماسية، بسبب الوضع الكارثي في القطاع.

وقال وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو، لعائلات الرهائن خلال اجتماع عقد الجمعة: "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل جدي"، وذلك عقب فشل الجولة الأخيرة من محادثات غزة، بحسب ما أفاد به شخصان حضرا الاجتماع لـ"أكسيوس".

وأوضح الموقع، انه "بعد مرور ستة أشهر على توليه الرئاسة، لا يبدو أن الرئيس ترامب قد اقترب من إنهاء الحرب في غزة، فالأزمة الإنسانية أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، والمفاوضات متوقفة، فيما تتزايد عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل على الساحة الدولية".

وأشار إلى أن "استمرار القتال في غزة وتداول صور الفلسطينيين الجائعين حول العالم، أحدث تصدعات داخل حركة "ماغا" المؤيدة لترامب، بسبب دعمه استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المتشددة في الحرب.

وذكر أن "انهيار المحادثات ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد رفض هذه الأخيرة للعرض الإسرائيلي الأخير وانسحاب المفاوضين الإسرائيليين، قد يشكل نقطة تحول محتملة في سياسة الإدارة الأميركية".

وأصبحت إسرائيل والولايات المتحدة معا في عزلة دبلوماسية، وينظر إليهما من قبل العديد من حلفائهما على أنهما مسؤولتان بشكل مشترك عن الوضع الكارثي، بحسب تعبير "أكسيوس".

وأضاف: "يقر بعض افراد ادارة ترامب بشكل خاص بأن استراتيجيتهم لم تنجح، لكن لم يتقرر بعد ما إذا كانوا سيغيرونها أو كيف".

وكان ترامب قد صرح الجمعة أن الوقت قد حان لتصعد اسرائيل حربها من أجل التخلص من حماس وإنهاء المهمة.