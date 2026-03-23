"أكسيوس": ثلاث دول تنقل رسائل بين طهران وواشنطن والوساطة مستمرة

شفق نيوز- طهران

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الاثنين، بأن تركيا ومصر وباكستان كانت خلال اليومين الماضيين تنقل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران بغية وقف التصعيد وإنهاء الحرب.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر أميركي قوله إن "وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان، عقدوا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة".

وأضاف: "الوساطة مستمرة وتحرز تقدما. نأمل في الحصول على إجابات قريباً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن اجراء بلاده محادثات مع إيران خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".

وأشار إلى أنه أصدر أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مبيناً أن المحادثات المعمقة والمفصلة مع إيران ستستمر طوال الأسبوع الجاري.

في حين كذبت وزارة الخارجية الإيرانية، تلك التصريحات، مؤكدة عدم وجود مفاوضات بين طهران وواشنطن.

وقالت الخارجية الإيرانية بحسب ما نقلته وسائل إعلام: "لا محادثات بين طهران وواشنطن"، معتبرة أن تصريحات ترمب "تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "ردنا على مبادرات من دول المنطقة لخفض التوتر أننا لسنا من بدأ الحرب".