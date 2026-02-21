أكسيوس: ترمب يدرس استهداف خامنئي واتفاقاً نووياً "رمزياً"

شفق نيوز- وشتنطن

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي، يوم السبت، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تسمح لإيران بتخصيب نووي "رمزي" إذا لم يمكنها من الحصول على قنبلة نووية.

وبحسب المسؤول، فقد عُرضت على ترمب خيارات عسكرية تتضمن استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي بشكل مباشر.

وذكر الموقع، نقلاً عن المصدر ذاته، أن ترمب "مستعد لقبول اتفاق سياسي جوهري مع إيران إذا قدموا عرضاً لا يمكن رفضه، وإلا فإن الصبر الأميركي لن يدوم".

وفي السياق نفسه، نقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي أن "خطة قتل خامنئي ونجله طُرحت على ترمب قبل عدة أسابيع".

وفيما يتعلق بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، أكد مصدر مطلع على المفاوضات أن "أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يجب أن يكون مقبولاً لدول الخليج وإسرائيل".

وبيّن المصدر أن "الوسطاء العمانيين والقطريين قالوا لواشنطن وطهران إن أي اتفاق يجب أن يسمح للطرفين بإعلان النصر".

ويوم أمس، قال ترمب إنه "يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، حيث أعلن ترمب، أنه يخصص مهلة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما كحد أقصى، لإبرام اتفاق مع إيران.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد أن طهران وواشنطن بصدد الانتهاء من مسودة اتفاق نووي خلال الأيام الثلاثة القادمة.