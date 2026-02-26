أكسيوس: ترمب قد يأمر بقصف إيران إذا أبلغ بفشل المفاوضات

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع أكسيوس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يأمر بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، في حال أبلغه كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير بعدم تحقيق "اختراق" في مسار المفاوضات.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي رفيع، أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران كانت إيجابية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التقدم المُحرز أو النقاط العالقة بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم انتهاء جولة المفاوضات النووية الثالثة في جنيف بعد إحراز تقدم ملحوظ بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال البوسيعيدي إن مناقشات فنية ستعقد الأسبوع المقبل بين البلدين في فيينا بعد تشاور الوفدين في العاصمتين المعنيتين.

هذا وكان قد شارك كل من وزير الخارجية العماني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافئيل غروسي في جولة المفاوضات الثالثة التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية.