أكسيوس: ترمب فوض فريقا لدراسة وضع إيران والأركان الأميركية "حذرته" من الحرب

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فوض فريقا لدراسة وضع إيران.

وقال الموقع، نقلا عن مصادره، إن ترمب أصر على مزيد من المفاوضات من جانب ويتكوف وكوشنر مع إيران للتأكد من استنفاد جميع السبل.

وأضاف نقلا عن مسؤول أميركي: ترمب فوض فريقا صغيرا لدراسة الوضع في إيران وتقديم خيارات يمكنه اعتمادها.

وبين أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كان أكثر حذرا بشأن إيران عكس حماسه لعملية فنزويلا، ونبه ترمب وكبار المسؤولين لمخاطر الحملة العسكرية ضد إيران".

أفادت صحيفة جيروساليم بوست، يوم الاثنين، بأن أضخم حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية، يو إس إس جيرالد فورد، وصلت إلى جزيرة كريت اليونانية، ومن المتوقع أن ترسو في حيفا بإسرائيل بعد يوم، لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أنه كجزء من التعزيزات، وصلت طائرات نقل أميركية وأخرى مخصصة للتزود بالوقود إلى مطارات وموانئ إسرائيلية.

وكان إعلام إسرائيلي، قد أفاد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجَّه قيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد للحرب ضد إيران، في حين جرى تأجيل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) إلى الأحد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب هجوما ودفاعا خلال الساعات الـ24 الأخيرة وسط التوترات مع إيران، مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن تكثيف الاستعدادات العسكرية "الدفاعية" قبل هجوم أمريكي محتمل على إيران "سيكون مكثفا ويمتد أسابيع".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الكابنيت"، الذي كان مقرَّرا عقده الخميس لمناقشة التطورات المتعلقة بإيران، جرى تأجيله إلى الأحد، دون إبداء أسباب.