أكسيوس: ترامب يناقش مع فريقه تجدد العملية العسكرية ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" يوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يناقش مع فريقه في البيت الأبيض، تجديد العملية العسكرية ضد إيران.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في إدارة ترمب، قوله إن "الرئيس وفريقه يناقشون حاليا شكل الحملة العسكرية حال تجددها"، مؤكداً أنه "لم نصل بعد إلى مرحلة يحسم فيها الخيار النهائي بين الاتفاق واستئناف القتال".

وأكد المسؤول أنه "من المرجح الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل اتفاق مناسب"، مشيرا إلى أن "المفاوضات تراوحت بين عدم صنع سلاح نووي وعدم التخصيب داخل إيران وتجميده مؤقتا".

وأكمل المسؤول قائلاً: "لا نعرف من المسؤول في إيران ولا هم يعرفون وهذا الأمر يجب حسمه".

وأفادت وسائل إعلام عالمية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتكثيف الاتصالات والجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، المقرر يوم غد، كاشفة عن تحذيرات الوسيط الباكستاني للرئيس دونالد ترمب من أن استمرار الحصار في مضيق هرمز.

في المقابل، أعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "لا توجد حالياً خطة لعقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن"، مؤكدة أن "العملية الدبلوماسية تواجه تعقيدات كبيرة".