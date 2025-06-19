أكسيوس: ترامب سيضرب إيران بتوفر 3 ضمانات‎

شفق نيوز/ أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره بشأن ضرب إيران.

‎وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب اجتمع، الخميس في غرفة العمليات، بفريقه للأمن القومي، وهو الاجتماع الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام.

‎وكشف المسؤولون أن ترامب "يفكر جديا في الانضمام" إلى حرب إسرائيل ضد إيران، "لكنه يريد ضمان ثلاثة أمور": أن تكون الضربة العسكرية ضرورية حقا، وأن العملية لن تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، والأهم من ذلك كله، أنها ستحقق هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني.