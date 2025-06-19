أكسيوس: ترامب سيضرب إيران بتوفر 3 ضمانات
شفق نيوز/ أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره بشأن ضرب إيران.
وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب اجتمع، الخميس في غرفة العمليات، بفريقه للأمن القومي، وهو الاجتماع الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام.
وكشف المسؤولون أن ترامب "يفكر جديا في الانضمام" إلى حرب إسرائيل ضد إيران، "لكنه يريد ضمان ثلاثة أمور": أن تكون الضربة العسكرية ضرورية حقا، وأن العملية لن تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، والأهم من ذلك كله، أنها ستحقق هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني.