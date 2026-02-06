أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية انتهت

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، عصر الجمعة، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط انتهت، ومن المقرر عقد جولة أخرى خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما نقله الموقع عن مصدر.

من جهتها ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "جولة المحادثات الإيرانية الأميركية في مسقط انتهت والتقييمات تشير لوجود تفاهم على استئنافها".

إلى ذلك أوضحت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أن "التفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة وتبادل الرسائل يتواصل عبر الوسيط العماني"، مبينة أن "المفاوضات لا تعقد عبر جولات بل ينسق وزير الخارجية العماني مع الطرفين كلما دعت الحاجة".

هذا ورجح الإعلام الرسمي الإيراني، أن تستمر مفاوضات طهران مع واشنطن في العاصمة العُمانية مسقط لأيام، لافتاً إلى أن "الجو السائد في المفاوضات أكثر جدية من الجولة السابقة، وإذا توصلنا (إيران) إلى بيان مشترك، فسيكون ذلك خطوة إلى الأمام".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد أجرى رئيس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، محادثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، قبيل بدء المفاوضات.

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أوضح لوزير الخارجية العماني وجهة نظر إيران ومقترحاتها ومطالبها وملاحظاتها في إطار المفاوضات مع واشنطن.

فيما، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، إن "المفاوضات تنحصر على الملف النووي".

في المقابل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "قائد القيادة المركزية الأميركية سينضم للمفاوضات مع إيران في مسقط".