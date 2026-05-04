أكسيوس: البحرية الأميركية تقترب من هرمز لردع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" يوم الاثنين، بأن سفن البحرية الأميركية ستكون قريبة من مضيق هرمز في حال احتاجت إلى منع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن التجارية التي تعبر المضيق.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "البحرية ستزوّد السفن التجارية بمعلومات حول أفضل الممرات البحرية في المضيق، ولا سيما تلك التي لم يقم الجيش الإيراني بزرع الألغام فيها".

وبحسب المسؤولين، فإن مبادرة مضيق هرمز الجديدة لا تتضمن بالضرورة مرافقة سفن البحرية الأميركية للسفن التجارية.

كما أفادت مصادر مطلعة لـ"أكسيوس" بأن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد - مسودة معدلة أخرى - لاتفاق إنهاء الحرب، وذلك ردًا على أحدث اقتراح قدمه المسؤولون الإيرانيون.