"أكسيوس": الانقسام الحاد في طهران وراء ارباك المفاوضات مع واشنطن

كشف مسؤول أميركي، يوم الأربعاء، عن وجود انقسام كبير بين المفاوضين الإيرانيين.

ونقل موقع "اكسيوس"، عن المسؤول الأميركي قوله إن "الانقسام بين المفاوضين والجيش الإيراني ولا يستطيع أي من الجانبين الوصول إلى المرشد".

وأضاف أن "أمين عام مجلس الأمن القومي الحالي محمد باقر، ليس فعالاً مقارنة بالأمين السابق علي لاريجاني الذي امتلك ثقلاً سياسياً".

وأشار الموقع، إلى أن "باقر لا يمتلك قدرة لاريجاني في التنسيق بين الحرس والقيادة السياسية".

كما نقل "أكسيوس" عن مصدر مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الرئيس لن يستخدم القوة وسينهي الحرب لكنه سيعود إليها إن لم تشارك إيران بالمحادثات.

وأوضح أن "ترمب لن يستأنف الحرب حتى يستنفد كل الخيارات الأخرى".

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، يوم الاثنين 13 أبريل/ نيسان 2026، إنه تم الاتفاق على بعض النقاط مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن طهران ستوافق على بقية النقاط، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق "لن يكون سعيداً".

وتقول مصادر إن الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم والمخزون الحالي، ما تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق.