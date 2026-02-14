أكسيوس: ويتكوف اقترح أن تتوقف إيران عن "التخصيب" لفترة بين 3-5 سنوات

شفق نيوز- واشنطن

قال موقع أكسيوس الأميركي، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفقا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، على أن الولايات المتحدة ستزيد الضغط الاقتصادي على إيران، في حين أشار إلى أن أحد مستشاري ترمب اقترح أن تتوقف إيران عن "التخصيب" لفترة بين 3-5 سنوات.

وأشار الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن أهمية الموضوع تتمثل بأن أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية تتجه إلى الصين.

وأوضح الموقع، إذا خفضت الصين مشترياتها من النفط الإيراني، سيزداد الضغط الاقتصادي على إيران بشكل ملحوظ.

ورجح تقرير الموقع، أن يؤدي هذا إلى تغيير حسابات إيران ودفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن حملة الضغط القصوى ستجري بالتزامن مع المحادثات النووية مع إيران والحشد العسكري المستمر في الشرق الأوسط تحسباً لضربات محتملة في حال فشل الدبلوماسية.

وأشار إلى أن المسؤولين اتفقوا على استخدام "كل قوتنا ونمارس أقصى قدر من الضغط على إيران، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيرانية إلى الصين"، كما قال مسؤول أمريكي كبير.

وبنظرة عن قرب، سيسمح أمر تنفيذي وقعه ترمب قبل 10 أيام للولايات المتحدة بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران.

ويمنح الأمر التنفيذي وزير الخارجية ووزير التجارة إمكانية التوصية للرئيس بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25٪ على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران.

وتتمثل نقطة الاحتكاك بأن أي تعريفات جمركية على الصين لشراء النفط الإيراني من شأنها أن تعقد العلاقة المتوترة بالفعل، حيث تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تدفق المغناطيسات الأرضية النادرة الحيوية وحماية القمة المقرر عقدها في أبريل في بكين.

وبينما تُعد إيران منتجاً رئيسياً للنفط، فإن الأسواق أكثر قلقاً بشأن الاضطرابات الإقليمية إذا اتخذ الإيرانيون إجراءً لقطع تدفق النفط من الدول الأخرى.

وخلف الكواليس، قال مسؤولون أميركيين إن نتنياهو وترمب اتفقا في اجتماعهما يوم الأربعاء على الحالة النهائية الضرورية - وهي إيران بدون القدرة على الحصول على أسلحة نووية، لكنهم اختلفوا وفق الموقع حول كيفية تحقيق ذلك.

وقال مسؤول أميركي إن نتنياهو أخبر ترمب أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، وادعى أنه حتى لو تم توقيع اتفاق، فإن إيران لن تلتزم به.

وقال المسؤول إن ترامب أخبر نتنياهو أنه يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

ورد ترمب، بحسب المسؤول: "سنرى إن كان ذلك ممكناً. فلنجرب".

وفي الأيام الأخيرة، سأل ترمب مستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال مسؤول أميركي إن ويتكوف وكوشنر أبلغا ترمب أن التاريخ يظهر أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران.

لكنهما أخبرا ترمب أيضاً أن الإيرانيين يقولون حتى الآن كل الأشياء الصحيحة.

وقال مسؤول أميركي إن كوشنر وويتكوف أبلغا ترمب أنهما سيواصلان المفاوضات وسيتخذان موقفاً متشدداً، وإذا وافق الإيرانيون على صفقة يعتقدون أنها مرضية، فسوف يمنحونه الخيار حتى يتمكن من اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يريد القيام بذلك.

وأشار الموقع إلى أن الخطوة التالية يوم الثلاثاء، تتمثل بلقاء ويتكوف وكوشنر بالإيرانيين في جنيف لجولة ثانية من المفاوضات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقل ويتكوف رسائل إلى الإيرانيين عبر وزير الخارجية العماني.

وتتوقع الولايات المتحدة تلقي رد إيراني في اجتماع جنيف.

وقال مسؤول أميركي: "نحن واقعيون ومتزنون بشأن الإيرانيين، الكرة في ملعبهم، إذا لم يكن الأمر اتفاقاً حقيقياً، فلن نقبله".

وقال مسؤول ثانٍ إنه يعتقد أن هناك "فرصة معدومة" لموافقة إيران على أي شيء تقترحه الولايات المتحدة أو العكس.

كما أشار الموقع في تقريره إلى ما كتبه الصحفي الإيراني علي غولهاكي على موقع X أن رسائل ويتكوف تضمنت اقتراحاً أمريكياً بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبعد هذه الفترة، يُزعم أن إيران ستتمكن من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات منخفضة للغاية.

وبحسب ما ورد، تضمن الاقتراح المزعوم أيضاً إزالة 450 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب الموجود حالياً خارج البلاد لدى الإيرانيين.

ونقل الموقع الأميركي عن المراسل الإيراني أن إيران رفضت هذا الاقتراح، بينما نفى مسؤول أميركي أن تكون الولايات المتحدة قد قدمت مثل هذا الاقتراح للإيرانيين.