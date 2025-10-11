كرمانشاه تفتح أبوابها للشركات العراقية والكوردية وتحتفي بحلبجة

شفق نيوز- طهران

تستعد محافظة كرمانشاه الكوردية الإيرانية، لاستضافة أول معرض للقدرات التصديرية، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية الإيرانية ووفود تجارية من العراق، ولا سيما من محافظة حلبجة.

ومن المقرر أن يُقام المعرض في الموقع الدائم للمعارض الدولية في كرمانشاه، خلال الفترة من 14 إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ونقل تقرير لوكالة فارس الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، عن قباد شعباني، القائم بأعمال معاون التنسيق للشؤون الاقتصادية في محافظة كرمانشاه، قوله إن "المعرض يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين كرمانشاه والمحافظات العراقية، وخاصة إقليم كوردستان، من خلال تسليط الضوء على الإمكانات الصناعية والتجارية للمحافظة".

وأشار شعباني، إلى أن "مشاركة وفود عراقية رسمية وتجارية، خاصة من محافظة حلبجة، ستوفر فرصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإيرانية، وكذلك بحث فرص الاستثمار المشترك".

وأضاف، أن "فعاليات المعرض ستتضمن أيضاً عقد اجتماع خاص للجنة تسهيل وإزالة معوّقات الإنتاج، بمشاركة الشركات الإيرانية الموجهة نحو التصدير، بهدف دعم هذه الشركات ومعالجة التحديات التي تواجهها، بما يعزز من دور كرمانشاه كمركز اقتصادي وتجاري على مستوى المنطقة".