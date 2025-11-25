كرمانشاه.. السيطرة على حريق مرتفعات گيلانغرب

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات المحلية في قضاء گيلانغرب بمحافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، يوم الثلاثاء، عن إخماد حريق واسع اندلع في مرتفعات قرية قلي‌قلي التابعة لناحية حيدرية، وذلك بعد يومين من عمليات الإطفاء التي شارك فيها الأهالي والجهات الحكومية المعنية.

ونقل تقرير لوكالة فارس الايرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن معاون القائممقام للشؤون السياسية في گيلانغرب داريوش تيموري، قوله إن الحريق الذي بدأ ظهر أمس تمت السيطرة عليه مساء اليوم نفسه، إلا أنه تجدد صباح اليوم في منطقة نثار قلي‌قلي الوعرة، وهي منطقة كانت قد شهدت حريقا مماثلا العام الماضي.

وأوضح تيموري، أن فرق الإطفاء، وبمشاركة المتطوعين ومحبي الطبيعة وأعضاء لجنة إدارة الأزمات والهيئات المحلية، تمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وأشار إلى أن تكرار الحرائق في مرتفعات المنطقة يعكس حساسية المناخ في سلسلة جبال زاغروس وبطء تجدد غطائها النباتي، مشددا على ضرورة تعزيز عمليات المراقبة وحماية المساحات الطبيعية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.