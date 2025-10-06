أكدا على وحدة سوريا.. عبدي وباراك يجريان مباحثات لتنفيذ اتفاق "10 آذار"

شفق نيوز- دمشق

بحث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، يوم الاثنين، مع وفد أميركي ضم المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، "محادثات جوهرية" بينها تنفيذ اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية.

جاء ذلك خلال استقبال عبدي في محافظة الحسكة، توم باراك إلى جانب السفير الأميركي في تركيا وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، على رأس وفد أميركي من قوات التحالف الدولي.

كما حضر الاجتماع كل من إلهام أحمد (الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية)، وروهلات عفرين (قائدة وحدات حماية المرأة YPJ)، وغسان اليوسف (نائب رئيس مجلس سوريا الديمقراطية)، وعبد حامد المهباش (رئيس حزب سوريا المستقبل).

وتركزت المباحثات على الخطوات العملية لتسريع تنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس 2025 الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، وعلى تهيئة الظروف لرفع العقوبات عن سوريا، وخلق بيئة آمنة للاستثمار والتنمية، وتسهيل عودة النازحين.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة الشراكة بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في مكافحة تنظيم داعش وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية.

ومن جهته كتب باراك على منصة "إكس" أنه "زرت شمال شرق سوريا اليوم برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر"

وأضاف المبعوث الأميركي: "أجرينا محادثات جوهرية مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي".

واعتبر باراك أن "الزيارة تمثل زخماً كبيراً لرؤية الرئيس الأميركي المتمثلة في (إعطاء سوريا فرصة) من خلال تمكين السوريين من الاتحاد مع بعضهم البعض في جهدٍ متجددٍ من أجل السلام والازدهار المشترك".

ووقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يوم 10 آذار/مارس الماضي اتفاقاً يقضي "بدمج" المؤسسات المدنية والعسكرية كافة التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.

ونص الاتفاق على "عمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.

وتشكلت "قسد"، رأس حربة في قتال تنظيم داعش وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا في العام 2019.