أكثر من 800 عراقي يغادرون مخيم الهول إلى بلدهم (صور)

شفق نيوز- دمشق

غادر 840 عراقي مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، يوم الاثنين، متجهين صوب الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مصدر في المخيم لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الرحلة هي الدفعة الـ13 منذ بداية العام 2025، وضمت الدفعة 249 أُسرة بعدد أفراد بلغ 840 شخصاً، وهي الرحلة الـ30 منذ بدء عملية إعادة العراقيين إلى بلادهم".

وأضاف أن "العمل متواصل لإخراج الأُسر العراقية الراغبة بالعودة لبلادها بالتنسيق بين الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا والحكومة العراقية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من 20 حافلة عراقية تجمعت خارج مخيم الهول استعداداً لنقل المواطنيين العراقيين الخارجين من المخيم تمهيداً لنقلهم إلى الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية الحدودي شرق الحسكة.

ورافقت الحافلات مدرعات أميركية وسط تحليق للطيران الحربي الأميركي ضمن إجراءات أمنية مشددة للتحالف لضمان وصول آمن للحافلات إلى الأراضي العراقية، وفقاً للمراسل.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن إعادة 19 ألف شخص من مخيم الهول بينهم رجال ونساء وكبار سن وشباب وأطفال.

وغادرت أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي 232 أُسرة عراقية بعدد أفراد بلغ 850 شخصاً مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، غادرت الدفعة العاشرة منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ28 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم والتي تضمنت 233 أُسرة تضم 812 شخصاً.

وفي 22 شهر حزيران/ يونيو الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً ضمن 236 أُسرة، بينما غادرت في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي 241 أُسرة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، لاسيما من ذوي ضحايا تنظيم "داعش" في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.