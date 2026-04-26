أكثر من 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز وسط قيود عبور مشددة

شفق نيوز- لندن

كشفت بيانات ملاحية نقلتها صحيفة "التايمز"، يوم الأحد، عن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بقاء أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة عالقة في المنطقة، وسط إجراءات عبور مشددة تفرضها إيران على السفن المسموح لها بالمرور.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن بيانات ملاحية، أن "أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة لا تزال عالقة في مضيق هرمز، في ظل استمرار الاضطرابات المرتبطة بالأزمة الإقليمية الراهنة".

وأضافت أن "السلطات الإيرانية توجه السفن التي تحصل على إذن بالعبور إلى المرور عبر المياه الإقليمية الإيرانية حول جزيرة لارك، ضمن ترتيبات ملاحية خاصة لتنظيم حركة المرور في المضيق".

ويدق خبراء ومتعاملون ناقوس الخطر من تعديل قسري يلوح في الأفق لسوق الطاقة العالمي، نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز للأسبوع التاسع على التوالي.

ويرى محللون أن الاستهلاك العالمي سيُجبر على الانخفاض للتوافق مع تراجع الإمدادات بنسبة 10%، وسط توقعات بفقدان مليار برميل من الإمدادات، وهو ما يتجاوز ضعف الكميات التي أطلقتها الحكومات من الاحتياطيات الاستراتيجية وفق بلومبرج الأحد 26 نيسان/أبريل 2026.