أكثر من 40 قتيلا وجريحا بغارات اسرائيلية على لبنان

شفق نيوز - بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس، أن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم بغارات جوية استهدفت منطقة "الرملة البيضاء" في العاصمة بيروت، و"عرمون" في محافظة "جبل لبنان".

وذكر بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن ثمانية أشخاص قُتلوا، وأُصيب 31 آخرين بجروح في غارة استهدفت "الرملة البيضاء".

وأشار البيان إلى مصرع ثلاثة مواطنين، وإصابة طفل بجروح في حصيلة اولية قابلة للزيادة للغارة على منطقة "عرمون".