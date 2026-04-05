كتائب القسام في غزة تدعو للتظاهر وتعلن وقوفها لجانب حزب الله

دعت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة، مساء اليوم الأحد، ما وصفتها بـ"جماهير الأمة والعالم" إلى التظاهر دفاعاً عن المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين، فيما أعلنت وقوفها إلى جانب حزب الله في لبنان.

وذكر الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة مصورة تابعتها وكالة شفق نيوز: "ندعو جماهير الأمة والعالم إلى التظاهر دفاعاً عن المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين، وندعو شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل للزحف نحو المسجد الأقصى".

وأكد أبو عبيدة أن "المساس بالأقصى والأسرى لن يمر مرور الكرام مهما كلف ذلك شعبنا من ثمن، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وصمة عار على جبين كل المتخاذلين والصامتين".

وتابع، أن "العدو بدأ عدواناً على لبنان مهد له بالخروقات على مدار 15 شهراً، والعدوان الهمجي على لبنان جريمة مكتملة الأركان في سياق العدوان على أمتنا وقواها الحية، وأن ضربات مجاهدي إيران ولبنان واليمن امتداد لطوفان الأقصى الذي أطلقت غزة شراراته".

وقال أبو عبيدة: "نعلن وقوفنا إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته، ونؤكد ثقتنا بعزم وبأس مقاتلي حزب الله الذين كبدوا العدو الصهيوني خسائر كبيرة ومهينة، ونجدد دعوتنا لأبطال المقاومة اللبنانية أن يجعلوا من الالتحام مع العدو فرصة حقيقية لأسر جنود صهاينة".

وأشار إلى أن "العدو هو من يعطل الاتفاق والمطلوب وضع الإدارة الأميركية المنحازة أمام مسؤولياتها، كما المطلوب من أشقائنا الضغط على الكيان لاستكمال التزامه بالمرحلة الأولى قبل الحديث عن المرحلة الثانية".

ولفت أبو عبيدة في الختام إلى أن "الطرف الفلسطيني أدى ما عليه بكل أمانة ومسؤولية احتراماً لجهود الوسطاء وسحباً للذريعة من يد الاحتلال".