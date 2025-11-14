أكبر دولة إسلامية تستعد لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة

شفق نيوز- جاكارتا

أعلنت وزارة الدفاع الإندونيسية، يوم الجمعة، إتمام تدريب نحو 20 ألف جندي، استعداداً لإرسالهم إلى قطاع غزة للمشاركة في عملية حفظ السلام المرتقبة.

وقال وزير الدفاع سغافري شمس الدين في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن بلاده أتمّت تدريب نحو 20 ألف جندي استعداداً للمشاركة في عملية حفظ السلام، والتي تركز بشكل أساسي على مهام الصحة والإعمار في غزة، وهي تنتظر قراراً نهائياً بشأن موعد نشر القوات وحجم التفويض.

وأوضح الوزير الإندونيسي، أن قرار نشر القوات سيُتخذ من قبل الرئيس برابوو سوبيانتو، دون تحديد موعد أو عدد نهائي، مشيراً إلى أن سوبيانتو كان قد أعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، استعداد بلاده لنشر "20 ألف جندي أو أكثر" إذا صدر تفويض من الأمم المتحدة.

وسيناقش الرئيس الإندونيسي المبادرة الأميركية مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى جاكارتا اليوم الجمعة.

وكان وزير الخارجية الإندونيسي قد أكد هذا الشهر أن مشاركة جاكارتا في أي قوة دولية تستدعي تفويضاً رسمياً من مجلس الأمن الدولي.

وتتخذ إندونيسيا منذ سنوات موقفاً ثابتاً بدعم حل الدولتين ورفض العنف الإسرائيلي في غزة، وقد قدمت مساعدات إنسانية عدة للقطاع، ولا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

ومع ذلك، يرى محللون أن مقاربة سوبيانتو في السياسة الخارجية شهدت تحولاً طفيفاً، مشيرين إلى خطابه الأخير في الأمم المتحدة الذي شدد فيه على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضمان أمن إسرائيل.

وتُعدّ إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، من بين الدول التي ناقشت معها الولايات المتحدة تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة، إلى جانب دول مثل أذربيجان ومصر وقطر.

وكانت واشنطن قد أعدّت مسوّدة لتشكيل قوة ذات تفويض واسع يتيح لها "استخدام جميع التدابير اللازمة" لنزع السلاح في غزة، وتأمين الحدود، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، إضافة إلى دعم قوة شرطة فلسطينية جديدة قيد التدريب.