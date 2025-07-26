كانت ستجنب العراق ويلات الحرب.. الكشف عن مبادرة عربية رفضها صدام حسين

شفق نيوز- بغداد

كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، يوم السبت، أن رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، رفض مبادرة نقلها إليه من الرئيس علي عبد الله صالح، كانت تهدف إلى تجنيب العراق الحرب الأميركية عام 2003، مؤكداً ان صدام اعتبر أن العراق مستعد لدفع الثمن.

وأوضح القربي في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" وتابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "زار بغداد قبل أسابيع من الغزو حاملاً رسالة من صالح تدعوه إلى التجاوب مع قرارات الأمم المتحدة لتفادي الحرب، إلا أن صدام رفض المقترح"، معبّراً عن "تمسكه بالمواجهة رغم إدراكه لحجم المخاطر".

وقال القربي: “سلّمت صدام حسين رسالة من الرئيس صالح، كان مضمونها واضحاً، حافظ على العراق وتجنّب العدوان، لكن رده كان أن هذه معركة الكرامة، وأن العراق سيتحمل مسؤوليته”.

وبحسب القربي، "شعر الرئيس اليمني بخيبة أمل بعد الاطلاع على رد صدام"، واعتبر أن "القرار كان فردياً ويحمل تداعيات خطيرة على مستقبل العراق والمنطقة".

وأضاف أن "صالح أرسل عدة مبعوثين في محاولة لثني القيادة العراقية عن المواجهة، لكن كل الجهود باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن "الإعدام العلني لصدام حسين يوم عيد الأضحى ترك أثراً بالغاً على الرئيس اليمني، الذي وصف التنفيذ بأنه يعكس “روح انتقام وحقد”، داعياً إلى "ضرورة محاكمات عادلة وإنسانية، بعيداً عن التشفي السياسية".

واختتم القربي بالقول، إن "العلاقة بين الرئيسين كانت وثيقة، قائمة على التقارب القومي والمواقف المشتركة من قضايا المنطقة، إلا أن قرار الحرب والسلم في العراق ظل حكراً على صدام حسين وحده، دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة، وهو ما كان من أبرز أسباب المأساة".