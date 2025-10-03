كانت بمهمة.. مصرع قائد مروحية إيرانية بعد سقوطها

شفق نيوز- طهران

سقطت مروحية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، مساء الجمعة، أثناء مهمة إنقاذ في مرتفعات أشترانكوه في محافظة لرستان، جنوب غربي البلاد.

وقال مدير الجمعية في محافظة لرستان، غلا مرضا علي ‌محمدي، إن "المروحية كان على متنها 9 أشخاص، بينهم طاقم الطائرة وعدد من رجال الإنقاذ"، مشيراً إلى أن "6 فرق عملياتية من الهلال الأحمر أُرسلت على وجه السرعة إلى موقع الحادث لمباشرة عمليات البحث والتقييم".

ووفقاً لتقارير أولية، فإن المروحية أقلعت للمشاركة في عملية بحث لإنقاذ امرأة مفقودة في منطقة شالکبود على ارتفاع 4 آلاف متر، لكنها تعرضت لحادث عند علو يقارب 2800 متر.

وقال التلفزيون الإيراني، إن "فرق الإنقاذ الإيرانية تمكنت من التواصل مع ركاب المروحية المنكوبة التابعة للهلال الأحمر في منطقة أشترانكوه بمحافظة لرستان".

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردها التلفزيون الإيراني، فقد لقي قائد المروحية حتفه متأثراً بجراحه، فيما نجا الآخرون.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية حول وضع الركاب أو أسباب الحادث، فيما تؤكد السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية.