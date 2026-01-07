كانا يرممان بنى تحتية لـ"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يغتال شخصين جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اغتيال عنصرين كانا يعملان على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وذكر الجيش في بيان أنه نفذ أمس الثلاثاء هجوما في منطقة خربة سلم جنوب لبنان، أسفر عن القضاء على عنصرين من "حزب الله"، كانا ينشطان في محاولات لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب.

وأضاف البيان، أن أحد العنصرين كان عنصرا هندسيا في المجمع، وقاد جهود إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية لـ"حزب الله"، في إطار مساع لإعادة ترميم قدرات التنظيم بعد الضربات التي تعرض لها.

وأشار إلى أن نشاط هذين العنصرين يشكل خرقاً فاضحاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ولحماية مواطني إسرائيل.