كاميرا تجسس إيرانية في منزل نتنياهو.. تصريح يثير ضجة

شفق نيوز – طهران

أثار النائب الإيراني مجتبى زارعي جدلاً واسعًا بعدما زعم أن إيران نجحت بزرع كاميرا تجسس داخل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن هذه المعلومة "موثوقة ومؤكدة وليست مجرد تحليل".

وقال زارعي في منشور عبر منصة "إكس": "كانت هناك كاميرا في منزل نتنياهو، ولم نكن يومًا بهذا القرب منه"، في تلميح إلى اختراق أمني غير مسبوق للاستخبارات الإيرانية.

وأضاف متوعدًا: "لا مكان آمنًا على الأراضي التي تسيطر عليها العصابة الإسرائيلية"، في إشارة إلى أن عناصر استخبارات إيرانية تعمل داخل إسرائيل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو جهات أمنية إسرائيلية يؤكد أو ينفي هذه التصريحات، والتي يُنظر إليها في سياق الحرب النفسية والدعائية ضمن الصراع المستمر بين إيران وإسرائيل.