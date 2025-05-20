"كاميرات وطرود مشبوهة".. إحباط عملية تجسس على وزير الدفاع الإسرائيلي لصالح إيران

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يوم الثلاثاء، اعتقال شابين من بلدة نيشر شمالي البلاد، بتهمة التورط في شبكة تجسس تعمل لصالح إيران، ومحاولتهما مراقبة منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف"، فقد نجح أحد المعتقلين في إقامة تواصل مباشر مع جهات إيرانية عبر الإنترنت، وتلقى تكليفات محددة مقابل مبالغ مالية متواضعة، من بينها تسليم طرد يُشتبه باحتوائه على مواد متفجرة، إضافة إلى محاولات لتركيب كاميرات قرب منزل الوزير.

وأشارت التحقيقات، إلى أن هذه المحاولة لم تكن الأولى، إذ أُحبطت عدة محاولات مشابهة خلال الأشهر الماضية، ليصل عدد محاولات التجسس التي جرى إحباطها منذ اندلاع الحرب الأخيرة إلى 20 حالة، وفقاً لتقديرات الأجهزة الأمنية.

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي على الحادثة قائلاً إن "إيران تحاول استهدافي عبر تجنيد عملاء من الداخل، لكن هذه التهديدات لن تثنيني عن أداء واجبي"، في إشارة إلى تصاعد الهجمات السيبرانية ومحاولات الاختراق الأمني في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد.