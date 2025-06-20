كاتس يهدد بالقضاء على حزب الله.. وخامنئي يرد: "العدو يُعاقب الآن"

شفق نيوز/ وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة إلى "حزب الله" اللبناني، داعياً الحزب إلى التعلم من دروس الماضي.

وقال كاتس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أقترح على حزب الله أن يكون حذراً ويدرك أن صبر إسرائيل قد نفد تجاه الإرهابيين الذين يهددونها".

وأضاف أن "الأمين العام لحزب الله، لم يتعلّم من تجارب سابقيه"، متهماً نعيم قاسم بأنه يتلقى أوامره "من الديكتاتور الإيراني علي خامنئي"، بحسب تعبيره.

كما أكد كاتس، أن أي تحرك من قبل حزب الله "سيعني القضاء نهائياً عليه".

يذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم قد قال، مساء أمس الخميس، إن أمريكا وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع إيران، وبينما أشار إلى أن من حق إيران أن تدافع عن نفسها، دعا "المقاومين" إلى رفع الصوت ‏عالياً، وإبراز مظاهر القوة والشجاعة والدَّعم.

في غضون ذلك، نشر حساب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، على منصة "إكس"، رسالة تؤكد استمرار المواجهة مع إسرائيل.

وجاء في المنشور: "العدو الصهيوني يُعاقب، إنه يُعاقب في هذا الوقت".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.