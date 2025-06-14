كاتس يهدد باستهداف مواقع استراتيجية إيرانية: تجاوزوا الخطوط الحمراء

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت، أن القوات الإسرائيلية ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن.

يأتي ذلك، بينما قتل السبت 3 إسرائيليين وأصيب العشرات، في موجات من الصواريخ أطلقتها إيران على إسرائيل، ردا على هجوم بدأته إسرائيل يوم الجمعة 13 يونيو، استهدفت خلاله منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية، وأدت إلى مقتل عدد من القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين وعلماء الذرة.

ونفذت إسرائيل، منذ فجر يوم أمس الجمعة، عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، أهمها مواقع نووية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل نفذت العملية مستهدفة "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأكد نتنياهو في كلمة مصورة، صباح أمس الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

واستهدفت إسرائيل كذلك قادة إيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.

من جانبها، أعلنت القوات الإيرانية، اليوم السبت، عن إسقاط مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".